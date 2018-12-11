«موارد الفجيرة» تتحوّ ل من تكسير الجبال إلى الاستثمار في الخامات التعدينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن نجاح المؤسسة في التحوّل من مرحلة الاقتصار على تكسير الجبال واستخدامها في المشاريع التطويرية إلى مرحلة الاستثمار في تصنيع المواد الخام بجبال الإمارة الزاخرة بمعادن متنوعة تدخل في العديد من الصناعات، مشيراً إلى دليل الاستثمار التعديني الذي أصدرته المؤسسة مؤخراً ويعد من أبرز إنجازاتها خلال عام زايد. وبيّن أن جبال الفجيرة تزخر بخام الحجر الجيري، والمغنيسيوم وفلز المغنيسيوم الذي يستغل في خامات الدولوميت وصخور السربنتينيت، ويُمكن من إنشاء مشروع ألواح المغنيسيوم العازلة إلى جانب خامات الحجر الطيني كمواد أولية لصناعة الطوب الأحمر والسيراميك والأسمنت البورتلاندي، فضلاً عن ألياف وقضبان البازلت التي تدخل في إنتاج الصوف الصخري وألياف البازلت المستمرة إلى جانب صناعة أحجار الزينة التي تقوم على صخور الحجر الجيري.

وقال الأفخم: إن إصدار الدليل التعديني جاء لسد النقص في الدراسات والمعلومات في القطاع التعديني بالتعاون مع جامعة الإمارات ووزارة الطاقة والصناعة، ويهدف إلى توفير مرجع علمي تعديني للمستثمرين يوضح ما تحويه إمارة الفجيرة من الثروات المعدنية، ويسهم في جذب رأس المال، لتحقيق المنتج الصناعي المنشود والتعريف بموقع الدولة والفجيرة وأهم التكوين الجيولوجي بها، ويركز على أهم الثروات الطبيعية والمتنوعة والاستثمار في قطاع الصخور الصناعية والتعدين، ويسلط الضوء على ما تقدّمه المؤسسة من تسهيلات ومزايا في الخدمات لإسعاد المتعاملين، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب والذي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه أشاد علي قاسم المدير العام للمؤسسة بتعاون جامعة الإمارات ووزارة الطاقة والصناعة في إصدار الدليل الذي يعد الأول من نوعه بالإمارة، لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المستثمرين حول جيولوجية الفجيرة، ويشمل جميع الدراسات والبحوث الجيولوجية التي تمت على أراضي الإمارة.