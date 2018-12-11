موازنة الشارقة تعكس اهتماماً استثنائياً بتطوير الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أثنى رؤساء دوائر ومسؤولون على الموازنة التاريخية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي رفعت الإنفاق على التنمية الاقتصادية 22%.

أشار المسؤولون إلى أن ارتفاع الإنفاق إلى 25.7 مليار درهم يعكس اهتماماً استثنائياً بتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وأن الشارقة تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، برؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي هيأ لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات كل سبل النجاح للارتقاء بالعمل الحكومي في الإمارة.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن الموازنة جاءت بمنزلة خطة عمل متكاملة لعام جديد يُبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة الشارقة نحو تحسين مستوى رفاهية وسعادة المجتمع.

وأضاف المدفع أن تركيز الموازنة الجديدة على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، تشكل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو، والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وهو ما انعكس من خلال تخصيص نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية وزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «تأتي هذه الموازنة، لتؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة، واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الموازنة ستحقق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وستعزز الاستدامة المالية وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفاً أن الموازنة تبنّت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن موازنة الإمارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال عنايتها بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم الحوافز للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بهدف توفير بيئة حاضنة للاستثمار الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أرقى مراحل التقدم التي ننعم بظلالها الوافرة، ولا ننسى دور هذه الموازنة في خدمة المواطنين ومعالجة احتياجاتهم المعيشية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية أن ميزانية حكومة الشارقة تعمل من خلال بنودها ومؤشراتها على استكمال البنى التحتية وإقامة المشاريع والتي تصب في رؤية حاكم الشارقة لتحقيق التطور والرفاهية للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة، فضلا عن توفير مختلف الخدمات وأرقاها في إطار ما ينشده سموه من عيش كريم وتوفير أرقى الخدمات وأجودها.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن الموازنة العامة للعام 2019، في إمارة المعرفة والثقافة والتراث، تلبي مختلف الاحتياجات، وتسهم في الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الراحة والسعادة للمواطن والمقيم والزائر، بما توفره من خدمات وإمكانات، وذلك من خلال تلك الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية التي يقدمها لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والمتمثلة بهدف كبير ركيزته الأساسية تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تضع الموازنة نصب عينيها ضرورة الارتقاء بالإنسان في مختلف مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية والمعرفية والثقافية والفكرية.