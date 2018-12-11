الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في الجلسات الحوارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظّم مركز الأمن الغذائي خلال الدورة التاسعة من معرض سيال الشرق الأوسط، عدداً من الجلسات الحوارية والندوات، لمناقشة أهم القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي وطرق تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة. وتهدف هذه الجلسات الحوارية في دورتها الرابعة على التوالي، والتي ستضم عدداً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وخبراء الصناعة والمختصين في هذا القطاع، إلى الوقوف على أبرز القضايا الاقتصادية التي قد تؤثر سلباً في نمط الحياة المجتمعية وماهية الأدوار المشتركة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المساهمة في تضمين ثقافة المسؤولية المجتمعية وطرق تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، حيث تعتبر محوراً مهماً في استراتيجية الدولة لعام 2050 والتي تسعى من ورائها إلى تحقيق رفاهية المجتمع والتنوع في الاقتصاد الوطني.

وقال خليفة أحمد العلي، مدير عام مركز الأمن الغذائي: إن ملف الأمن الغذائي للإمارات يتصدر أجندة الحكومة الرشيدة، وعلى رأس الأولويات، حيث إن تحقيق الأمن الغذائي يعد واحداً من أهم استراتيجيات النمو الاقتصادي ومحوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة التي تمر بها اقتصادات الدول.