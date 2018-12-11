80 % من البحث عن الفنادق و60% عن الوجهة يتم عبر الهواتف الذكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن نتائج التقرير الذي قامت بإعداده إحدى الشركات المستقلة المتخصّصة في الدراسات حول التطوّر الرقمي في فنادق الإمارة، وجاء هذا التقرير في إطار التزام دبي للسياحة بتسهيل وترويج التكنولوجيا الإحلالية التي تم إقرارها في مبادرة 10X الحكومية. وأظهر التقرير الذي قامت به شركة «إنسايتس أوت»، المكتب الاستشاري الرائد في الإدارة والمتخصص في قطاع الضيافة والخدمات أنّ 80% من البحث عن الفنادق و60% عن الوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتم عبر استخدام الهواتف المتحركة، مما يدل على أهمية استراتيجية الإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي عند تصميم منصات الحجز.

وأخذ التقرير بالاعتبار عند التقييم الفئات المختلفة للفنادق في دبي ومستويات التطور الرقمي لديها بالمقارنة مع سائر المدن المنافسة الأخرى من حول العالم. وتبيّن أن 83% من الفنادق لديها أداة حجز على الإنترنت، علماً بأن 78% منها تنفذ استراتيجيات تسويق رقمية. بينما 63% من المنشآت الفندقية تقدّم لضيوفها استبيانات تساعدها على تحسين مستوى الخدمة لديها، وأكد التقرير على أهمية إدارة علاقات العملاء كمجال قابل للتطوّر أكثر، علماً بأنّ 21% منها تعمل على تطويرها حالياً. كما أظهرت المزيد من النتائج التأثير الإيجابي للإيرادات على الفنادق وكذلك بشكل أوسع على الوجهة، بما يمكّن الشركاء من تقديم تجارب خدمة عملاء مميّزة ومتنوّعة. ولقد تم وضع هذه المزايا على رأس أولويات المسافر، حيث إنّ 86% من العملاء يفضّلون التواصل الشخصي عبر البريد الإلكتروني، بينما يبحث 84% عن التزكيات من خلال تاريخ الزيارات السابقة، و81% يبحثون عن العروض والخدمات التي تقدّمها الوجهات. كما يسلط التقرير الضوء على أفضل الأدوات التكنولوجية الرقمية لكل فندق متضمنة ميزة التقييم الذاتي للتطور الرقمي. إنّ استخدام هذه الأدوات الرقمية المناسبة سوف يساهم في تمكين الفنادق من تأسيس قاعدة بيانات بالضيوف لمساعدتها على توفير الأنسب لهم، لأنها تحتوي على تحليلات أداء ومعلومات شاملة.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري: إن هدفنا هو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل التجارب الرقمية لضيوفنا، بما يعزّز من ريادة دبي وهي تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل الذكي. وفي الوقت الراهن، أصبح المسافرون أكثر تواصلاً عبر الإنترنت، ويتوقعون أحدث البيانات والتحديثات في الوقت الحقيقي، إلى جانب توفّر مزايا على أجهزة الهواتف المتحركة تمكّنهم من تخصيص تجاربهم وفق رغباتهم سواء من خلال اختيار الفنادق أو الوجهات. إنّ هناك حاجة مستمرة للمزيد من التنوع التكنولوجي عبر مختلف القطاعات بما فيها السياحة والسفر والضيافة لتقديم تجارب أفضل للزوار.



ورشات تدريبية لإدارة الإيرادات



قامت دبي للسياحة وكذلك «إنسايتس أوت» بتطوير برنامج تدريبي تفاعلي بما يضمن استمرار قطاع السياحة المرن في دبي بالمحافظة على تنافسية أسعاره بالمقارنة مع المدن العالمية الأخرى.

ولمساعدة الفنادق على تحسين وزيادة إيراداتها فقد تمت دعوة مديري أقسام الإيرادات والمبيعات والتسويق والحجوزات للمشاركة في جل ورش العمل الخاصة بالبرنامج التدريبي لقطاع الفنادق في إدارة الإيرادات لتمكينهم من معرفة ومشاركة أفضل الممارسات الأساسية في إدارة الإيرادات وتوقعات السوق، بالإضافة إلى مراقبة التطبيقات والأدوات لتحسين مستويات ونسب الإشغال لفنادق الإمارة وكذلك إيرادات الغرف المتوفرة ومتوسط السعر اليومي.

وقدّم البرنامج للمشاركين فرصة الحصول على نماذج جاهزة وأوراق عمل وأدوات مراقبة، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الإيرادات، بما فيها تحليل البيانات، ومحفزات الطلب، وتقييم معايير القطاع من خلال اعتماد أفضل الاستراتيجيات الخاصة بالأسعار. وتضمن البرنامج 22 ورشة عمل شارك فيها أكثر من 419 مشاركاً من المتخصّصين والمديرين من 411 منشأة فندقية، فيما استضافت كل ورشة عمل حوالي 25 شخصاً لضمان تهيئة بيئة تعليمية مميزة.