شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء القرق ضمن أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت مجلة فوربس الأمريكية العريقة الدكتورة رجاء القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، والرئيسة التنفيذية لمجموعة عيسى صالح القرق ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، لتكون واحدة من ثلاث سيدات أعمال عربيات فقط في اللائحة والإماراتية الوحيدة في قائمة هذا العام، وذلك وفق التصنيف السنوي الذي أصدرته المجلة يوم أمس.
وتقدمت القرق ثماني مراتب في التصنيف الجديد مقارنة بتصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة 82 عالمياً، وتكون ثاني إمرأة عربية على القائمة بعد سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان..
وحافظت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على صدارة قائمة مجلة فوربس لأكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم، وذلك للعام الثامن على التوالي، في حين احتلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المركز الثاني، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المركز الثالث.
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