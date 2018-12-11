مطارات دبي تستقبل 50 ألف رحلة طيران خاص سنوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، معرض الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا) الذي يقام في موقع معرض دبي للطيران بالقرب من مطار آل مكتوم في دبي الجنوب.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض: إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الطيران في دبي، نمواً في الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 دبي الذي سيجذب ملايين الزوار.

وتوقع سموه أن تشهد حركة طيران الأعمال في الإمارات نمواً كبيراً خلال العامين المقبلين وخاصة كلما اقتربنا من إكسبو 2020 والذي يتوقع أن يسهم بدوره في زيادة الحركة لمستويات أعلى، لافتاً إلى أن مطاري دبي وآل مكتوم يستقبلان معاً أكثر من 50 ألف رحلة طيران خاص سنوياً.

وأبدى سموه تفاؤله بالأداء بشكل عام لقطاع الطيران، مشيراً إلى أن تراجع أرباح شركات الطيران خلال العام الحالي يأتي في سياق دورة أعمال طبيعية تمر بها أعمال الشركات صعوداً وهبوطاً تزامنت مع عدة عوامل خارجية كارتفاع أسعار الوقود والتقلبات الكبيرة في أسعار العملات أمام الدولار وكذلك الأوضاع الجيوسياسية في كثير من مناطق العالم.

وأوضح سموه أن الهبوط الحالي في أسعار الوقود يشكل أمراً إيجابياً لشركات الطيران التي دائماً ما تتطلع لأسعار وقود منخفضة، معتبراً أن السعر الأمثل للوقود بالنسبة لشركات الطيران أن يكون أقل من 60 دولاراً للبرميل، ولكن الشركات ليس بوسعها التحكم في هذا السوق.

وأكد سموه أن سوق الطيران الخاص في دولة الإمارات سجل خلال السنوات الماضية معدلات نمو جيدة، متوقعاً أن يتواصل النمو في المستقبل، لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في معرض «ميبا» تعكس الفرص القوية التي يولدها هذا السوق أمام هذه الشركات.

وأكد سموه أن الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال يلعب دوراً مهماً في تعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. الذي يتوقع أن تبلغ نسبته نحو 37 % في العام 2020 أو ما يعادل 53.1 مليار دولار.

وأشار سموه في كلمته التي جاءت في الدليل الرسمي لمعرض ميبا 2018، إلى أن سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط يوفر حزمة واسعة من الفرص المرتبطة بصناعة الطيران بداية من الطيران العارض والتأجير والبيع والشراء وصولاً إلى التشغيل وتزويد الخدمات لرحلات رجال الأعمال وكبار الشخصيات، لافتاً إلى أن المشاركة الإقليمية والعالمية في النسخة الحالية للمعرض تعكس حرص العاملين في هذا القطاع من مصنعين ومزودي خدمات على الاستفادة من هذه الفرص.

وتستضيف منطقة الشرق الأوسط أكبر وأهم وأفضل الشركات العالمية في سوق طيران رجال الأعمال عندما تنطلق أعمال معرض ميبا 2018 الذي يُقام في موقع معرض الطيران، في دبي الجنوب حتى يوم 12 ديسمبر. ومع إضافة فعاليات جديدة إلى الحدث للمرة الأولى وعودة أحداث نالت شعبية كبيرة، يتوقع خبراء القطاع أن يصبح معرض ميبا هذا العام المعرض الأكثر تقدماً ورقياً في المنطقة.