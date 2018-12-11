عبيد الطاير يبحث مع وزير مالية إيطاليا التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، والوفد المرافق له جوفاني تريا، وزير المالية الإيطالي، بحضور صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى روما؛ وذلك في اجتماع ضم عدداً من المسؤولين من الطرفين، وجاء ضمن رحلة عمل قام بها وفد من وزارة المالية إلى إيطاليا؛ حيث بحث الطرفان أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وسبل تعزيزه في المستقبل، والفرص المتاحة؛ لتطوير علاقات الشراكة المثمرة بين البلدين.

وأكد الطرفان، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية الإيطالية، ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ عبر تعزيز سبل التبادل التجاري والاستثماري، واغتنام فرص وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الصديقين؛ لدعم وتسهيل التجارة والاستثمار بين الطرفين.