60.35 مليون تداولات «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.97% إلى مستوى 4789.3 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والسلع.

شهد السوق تداول 60.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 146.7 مليون درهم، نفذت من خلال 1977 صفقة، وجرى تداول أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.

وحظي سهم أبوظبي الأول بسيولة 60.35 مليون درهم، متراجعاً 0.86% ليغلق عند 13.8 درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 26.37 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.24% إلى 16.82 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث السيولة سهم دانة غاز بنحو 14.5 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 7.53% إلى 0.86 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم ميثاق للتأمين التكافلي، وارتفع بنسبة 7.53% مغلقاً عند 0.79 درهم، تلاه سهم أركان، وزاد بنسبة 6.07% إلى 0.49 درهم، ثم سهم منازل العقارية، بصعوده 3.05% مغلقاً عند 0.37 درهم.

في المقابل، سجل سهم العالمية القابضة، الانخفاض الأكثر بنسبة 10% إلى 0.95 درهم، تلاه سهم الاتحاد للتأمين، بتراجعه 10% إلى 0.78 درهم، ثم سهم دانة غاز.