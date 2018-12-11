ولي العهد السعودي يضع حجر أساس مدينة «سلمان للطاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً، وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشائها في 2021، وتقع بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومتراً مربعاً، باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال، وتتولى «أرامكو» السعودية تطوير بنيتها التحتية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».

ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال 3 مراحل، على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً.

وقال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي: «نسعى لأن تصبح مدينة الملك سلمان للطاقة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها».

كما تم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير أراضٍ وبناء شراكات استثمارية بالمدينة، بقيمة بنحو 1.2 مليار ريال سعودي، وذلك بين «أرامكو» ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية، تمثل شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية، وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر، وإنجاز الآبار و تأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.

وقال المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «مدينة الملك سلمان للطاقة بمثابة بوابة رئيسية لاقتصادات المنطقة، مع استمرار الدور العالمي لأرامكو في صناعة الطاقة، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا الرئيسيين في المدينة؛ لانتهاز الفرص التجارية للمستثمرين الدوليين وشركات القطاع الخاص في المملكة، ونعمل معاً على بناء مركز عالمي للطاقة يعمل على تسريع إيجاد الحلول على جميع مستويات سلسلة القيمة في مجال الطاقة للمستقبل».

وتستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد على 120 استثماراً، وتضم 5 مناطق رئيسية أولها صناعية ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها 8 ملايين طن متري من الشحن سنوياً، ومنطقة لأعمال أرامكو الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب تتسع ل 10 مراكز تدريب، و منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.

ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

(وام)