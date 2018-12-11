شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية تواصل التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت المؤشرات الحمراء هي الغالبة على الأسواق الخليجية، حيث تراجعت أغلبية الأسواق في تعاملات جلسة أمس باستثناء ارتفاع طفيف للسوق البحرينية، ولا تزال ضغوط البيع تحكم سيطرتها.
تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس في ظل تباين أداء قطاعاتها وسط تراجع في التعاملات، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 19.60 نقطة بنسبة 0.25% ليقفل عند مستوى 7819.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 98.1 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة.
وهبطت السوق الكويتية في تعاملات جلسة أمس وسط تعاملات بيع كبيرة جداً، حيث انخفض مؤشر السوق العام بواقع 40.33 نقطة أو ما نسبته 0.74% وصولاً إلى مستوى 5401.75 نقطة، .
في المقابل، ارتفعت السوق البحرينية قليلاً خلال التعاملات وتراجعت السوق العمانية بشكل ملموس بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع التعاملات، وانخفض مؤشر السوق العام 0.97% ليقفل عند مستوى 4503.49 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية تواصل التراجع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .