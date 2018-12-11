الأسهم الخليجية تواصل التراجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت المؤشرات الحمراء هي الغالبة على الأسواق الخليجية، حيث تراجعت أغلبية الأسواق في تعاملات جلسة أمس باستثناء ارتفاع طفيف للسوق البحرينية، ولا تزال ضغوط البيع تحكم سيطرتها.

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس في ظل تباين أداء قطاعاتها وسط تراجع في التعاملات، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 19.60 نقطة بنسبة 0.25% ليقفل عند مستوى 7819.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 98.1 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة.

وهبطت السوق الكويتية في تعاملات جلسة أمس وسط تعاملات بيع كبيرة جداً، حيث انخفض مؤشر السوق العام بواقع 40.33 نقطة أو ما نسبته 0.74% وصولاً إلى مستوى 5401.75 نقطة، .

في المقابل، ارتفعت السوق البحرينية قليلاً خلال التعاملات وتراجعت السوق العمانية بشكل ملموس بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع التعاملات، وانخفض مؤشر السوق العام 0.97% ليقفل عند مستوى 4503.49 نقطة.