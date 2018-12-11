منتجعات «ويندام» تستعد لافتتاح 3 فنادق في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «فنادق ومنتجعات ويندام» - التي تضم في محفظتها أكثر من 9 آلاف فندق في أكثر من 80 دولة - عزمها على توسيع حضورها في دبي عبر افتتاح 3 فنادق جديدة ضمن مشروع «إثراء ديرة» الذي تقوم به شركة «إثراء دبي». ومن المقرر أن تعمل الفنادق تحت مظلة «ويندام»، و«دايز باي ويندام»، و«سوبر 8 باي ويندام».

يعرف مشروع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات الذي تنفذه «إثراء دبي» باسم «إثراء ديرة»، ويمتد على طول الواجهة البحرية المطلة على خور دبي في الجهة الجنوبية من منطقة ديرة. ويضم المشروع العديد من المرافق المجتمعية والعامة والمساحات المفتوحة التي ستشكّل مجمعاً عصرياً وحيوياً على الواجهة البحرية لخور دبي، وسيسهم في توفير فرص مهمة لتعزيز النمو التجاري في المدينة. وستشكل إضافة ثلاثة فنادق جديدة إلى المرحلة الأولى من المشروع، فرصة مميزة لاجتذاب الزوار المحليين والمسافرين من أنحاء العالم بغرض الأعمال والترفيه، وخاصة ممن ينشدون الاستمتاع بوجهات مميزة ضمن ميزانيات متنوعة.

وقال عصام كلدراي، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»: سيسهم المشروع في تعزيز مكانة هذه المنطقة الحيوية والنابضة في دبي، كما سيشكل إضافة قيّمة لنسيجها التراثي الغني الذي سطرته مجتمعات الماضي والحاضر، كما سيثمر هذا التعاون البنّاء في الارتقاء بخدمات الضيافة الفاخرة في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال في قلب المنطقة التجارية بدبي.

وبدوره، قال إينياس باوينز، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فنادق ومنتجعات ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا: «يسلط افتتاح 3 فنادق تحت إدارة أرقى علاماتنا التجارية الضوء على أهمية هذه المنطقة، والتزام فنادق ومنتجعات ويندام بدفع مسيرة التطور في دبي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وبالعمل مع إثراء دبي، نحن متأكدون من نجاحنا في الحفاظ على التراث العريق للمنطقة، وتلبية متطلبات الجيل الجديد من المسافرين، والمساهمة في تعزيز مكانة المنطقة كمركز تجاري متميّز، كما ستعزز هذه العلامات التجارية المميزة والتي توفر فنادق فاخرة ومتوسطة من فرص المنطقة لاجتذاب الزوار إلى دبي من مختلف الأسواق المصدّرة».