الأسهم تنزلق في دوامة هبوط .. وأزمة «هواوي» تتفاقم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزف المستثمرون عن المخاطرة في بداية أسبوع تكتنفه الضبابية الشديدة، نتج عنها موجة تراجع بمؤشرات الأسهم العالمية في تعاملات أمس بعد تجدد التوتر التجاري الأمريكي الصيني، عقب اعتقال منج وانزهو ابنة مؤسس «هواوي» الصينية في كندا، وكذلك بفعل التباطؤ الاقتصادي.

وشهدت تعاملات بورصة نيويورك امس تراجعا للمؤشرات مع بدء التداول حيث انخفض «داو جونز »200 نقطة بنسبة 0.84% وهبط «ستاندرد آند بورز 500 « 20 نقطة بنسبة 0.78% وتراجع «ناسداك» 19نقطة بنسبة 0.28%وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت التعاملات الجمعة الماضي على انخفاض أسبوعي 4%، بمقدار 800 نقطة تقريباً، وكان هذا الأسبوع أيضاً الأسوأ بالنسبة للمؤشرات منذ مارس/‏ آذار الماضي؛ حيث هبطت بحدة، مستندةً إلى تقرير الوظائف الأضعف و التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ما أدى إلى انخفاض مؤشر «داو جونز »الصناعي 558.72 نقطة، ومحو مكاسبه لهذا العام؛ حيث كان قد ارتفع بأكثر من 8% لعام 2018.

وهوت أسهم شركات التكنولوجيا في تعاملات الجلسة السابقة، وانخفض «فيسبوك» و «أمازون» و «نيتفليكس»و «الفابيت» كما هبط سهم «أبل» 3.6 % مع محو مكاسبه لهذا العام، بعد أن خفضت «مورجان ستانلي» السعر المستهدف لسهم شركات التكنولوجيا، مشيرة إلى ضعف مبيعات «آي فون».

وتراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات أمس الاثنين بسبب تضارب رؤي حول تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر له اليوم . وانخفض المؤشر «ستوكس 600 «للأسهم الأوروبية 0.8 %، ليصل إلى أدنى مستوياته في عامين مجدداً، في حين انخفض المؤشر «فايننشال تايمز 100 «البريطاني 0.3 %، وهبط المؤشر «داكس الألماني» بنسبة 0.9 %.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.8 % متأثراً بالتوترات التجارية. وخسر سهما «سنتريكا» و«إس.إس.إي» البريطانيتين لمرافق الطاقة نحو 3 % لكل منهما.

وهبطت الأسهم في آسيا،وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.82 %، ليغلق عند حوالي 2.584.58. ودفعت المؤشر نيكاي للانخفاض 2.1 % وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 29 أكتوبر/‏ تشرين الأول.وتراجع المؤشر الياباني القياسي 13.2 % من أعلى مستوى في 27 عاماً، الذي بلغه في مطلع أكتوبر/‏ تشرين الأول. وأغلق سهم نيسان منخفضاً 2.9 %.وهبط المؤشر «توبكس» لأسهم الشركات الثلاثين الكبرى إلى مستوى لم يُسجله منذ إبريل/‏ نيسان 2017.



«أزمة هواوي» تتفاقم



تسببت أزمة واشنطن - «هواوي» في إرباك الأسواق العالمية التي تخشى عودة الحرب التجارية الأمريكية الصينية بعد اتفاق هدنة ال 90 يوماً .

واحتجت بكين بشدة أمس على معاملة كندا «غير الإنسانية» للمديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات منج وانزهو الموقوفة بموجب طلب أمريكي بتسليمها، بعدما تحدثت تقارير عن عدم حصولها على رعاية طبية كافية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين إنها لم تسمع بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع «هواوي» وذلك بعد اعتقال المديرة المالية للشركة في كندا.

وتسعى منج للإفراج عنها بكفالة بعد إلقاء القبض عليها في أول ديسمبر /‏‏ كانون الأول بمدينة فانكوفر بناء على طلب من الولايات المتحدة. وتواجه منج (46 عاماً) اتهامات بالتحايل على مصارف متعددة الجنسيات بشأن سيطرة شركتها على شركة أخرى تعمل في إيران.

(وكالات)