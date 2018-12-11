تطوير المرحلة ال 3 من «إل-آي-في»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إل-آي-في» للتطوير العقاري، عن إطلاقها المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع (إل-آي-في ريزيدنس دبي مارينا) السكني الراقي في دبي مارينا. وتشمل هذه المرحلة 40 وحدة (بما فيها منزلان من نموذج بنتهاوس) تتمتع بإطلالات بانورامية ساحرة على المرسى والبحر.

ويعتبر المشروع - الذي انطلق في يناير 2018- واحداً من المشاريع القليلة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، غير أنه استأثر بمشهد السوق العقارية الهادئة نسبياً مع تحقيقه مبيعات تفوق نسبتها 75% حتى هذه اللحظة، أي ما تفوق قيمته 300 مليون درهم إماراتي. وقد أكدت الشركة اليوم اكتمال هيكل البرج السكني المؤلف من 27 طابقاً مع صب خرسانة سطحه، معتزمةً تسليمه قبل بدء فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) صيف 2019.