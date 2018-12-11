اتهامات غصن تتوسع.. و«نيسان» تعترف بالتضليل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه مدعون في طوكيو أمس اتهامات لشركة «نيسان» ورئيسها السابق كارلوس غصن بالتقليل من دخله في الدفاتر وجددوا حبسه للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية أخرى، كما وجّه المدعون اتهامات ل«نيسان» كذلك لنشرها بيانات مالية غير صحيحة مما يحمل شركة السيارات اليابانية المسؤولية .

وبعد إعلان توجيه اتهامات ل«نيسان» قالت الشركة: إنها تأخذ المسألة بجدية، وأكدت في بيان «نشر بيانات خاطئة في التقارير السنوية للأوراق المالية يضر بشدة بنزاهة بيانات «نيسان» العامة في أسواق الأوراق المالية والشركة تعرب عن عميق أسفها.

وقالت لجنة مراقبة البورصات والأوراق المالية اليابانية: إن الجريمة تصل غرامتها إلى 700 مليون ين (6.21 مليون دولار). وقال محللون وخبراء قانونيون: إنه قد يكون من الصعب على «نيسان» تفادي التداعيات إذا تبين أن مسؤولين آخرين بالشركة كانوا على علم بالمخالفة التي ارتكبها غصن.

(رويترز)