15 ملياراً حجم قطاع خدمات تبريد المناطق في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يصل حجم قطاع خدمات تبريد المناطق في الإمارات إلى نحو 15 مليار درهم سنوياً، فيما تصل حصة شركة مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور»، إلى 70% من القطاع، بطاقة إنتاجية تتجاوز 1,3 مليون طن.

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور» في تصريحات صحفية على هامش انطلاق أعمال الدورة ال 8 للمؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018: إن دولة الإمارات باتت تتمتع بسمعة عالمية بقطاع خدمات تبريد المناطق، كما تعتبر دبي أكبر مدينة في العالم حاضنة لتبريد القطاع، محتلة المركز الأول عالمياً في تبريد المناطق.

وأضاف ابن شعفار، أن «إمباور» نجحت منذ العام 2003 في تحقيق وفورات مالية في استهلاك الكهرباء في دبي بنحو 1.8 ميجا وات، تصل قيمتها إلى نحو 2.8 مليار درهم.

وقال ابن شعفار: إن «إمباور» تعتزم استثمار نحو ملياري درهم العام 2019، ليرتفع عدد محطات التبريد التابعة للشركة في دبي إلى 79 محطة، 5 محطات تحت الإنشاء حالياً منها أول محطة مؤتمتة بشكل كامل في منطقة جميرا سيركل، مقارنة ب 73 محطة حالياً تزود 40 مشروعاً بالتبريد حالياً.

وتستضيف «إمباور» الدورة ال 8 للمؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018، للمرة الثالثة في دبي والذي تنظمه «الجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA)» تحت شعار «الطاقة الفعالة للمدن الذكية» بحضور أكثر من 300 خبير محلي وعالمي بالقطاع.

وأكد ابن شعفار أن أنظمة تبريد المناطق شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المطورين العقاريين الذين أدركوا أهمية تبني هذه الخدمات، كونها صديقة للبيئة تساهم في تقليل استهلاك المياه والطاقة بطريقة أكثر فعالية وموثوقية من سواها، مشيراً إلى أن «إمباور» حققت نمواً في عدد المباني التي تستخدم خدمة تبريد المناطق، التي تقدمها، ليستفيد منها أكثر من 100 عميل نهاية العام 2018.

وقال: إن دبي لديها تجربة عالمية رائدة في تبني أنظمة تبريد المناطق، كبديل مفضل عن مُكيفات الهواء التقليدية، المتمثلة في استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة الذي يهدف إلى زيادة انتشار أنظمة تبريد المناطق إلى 40% عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وشهد المؤتمر مصادقة الجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA) على تصدر دبي قائمة مدن العالم في قطاع تبريد المناطق، فيما عقد الخبراء المشاركون بالمؤتمر جلسات مستفيضة حول الإمكانات والحلول الجديدة في تبريد المناطق، بدأت بكلمة ألقاها روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA) بالإضافة إلى كلمة الافتتاح التي ألقاها أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الإمارات للتبريد المركزي» «إمباور».

وبدأ المؤتمر بالجلسة النقاشية الافتتاحية تحت شعار «الطاقة الفعالة للمدن الذكية» مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة الذين تبادلوا وجهات النظر حول تبريد المناطق للمدن الأكثر ذكاءً.

وقال روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA): «يجمع المؤتمر خبراء دوليين من شمال أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا لتبادل الخبرات في مجالات التصميم والمقاولات والعمليات في قطاع تبريد المناطق في المدن والمجتمعات السكنية والجامعات، ويحمل تبريد المناطق أهمية كبرى مع تزايد الكثافة السكانية لا سيما في المناطق ذات المناخ الحار حيث إن اقتصادات الحجم وفعالية أنظمة تبريد المناطق تعمل على تخفيض الاحتباس الحراري وتقليل الضغط على شبكات التوزيع الكهربائية، ونعتبر أن البنية التحتية لتبريد المناطق هي اليوم من مقومات الوصول إلى المدن الذكية في المستقبل، وبلا أدنى شك تأتي دبي في المركز الأول عالمياً في مجال تبني تقنيات تبريد المناطق».

وسلطت إحدى جلسات المؤتمر الضوء على أهمية التصميم والتكنولوجيا، تضمنت هذه الجلسة أفضل الممارسات المبتكرة والأدوات والتقنيات التي أثبتت جدواها والتي تؤدي إلى التميز التشغيلي والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وجودة الخدمة.