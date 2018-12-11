«اتصالات»: الجيل الخامس يفتح الأبواب لأوجه الابتكار

دبي: ”الخليج 365”

أكّد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة «اتصالات»، أن الجيل الخامس من الشبكات، علاوة على الجيل المقبل من تقنيات الهواتف المتحركة سيعملان على إعادة صياغة قطاع الاتصالات بوجه عام، لما لهما من أثر مباشر في دعم كافة أوجه الابتكار، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء الشاملة.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة «قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» التي عقدت في دبي أمس، حيث ركزت القمة في نسختها ال 11 على مدى تأثير الشبكات الذكية في قطاع الاتصالات، وجمعت نخبة من الرواد والخبراء وصناع القرار لمناقشة أهم التطورات في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وافتتح دويدار النقاش حول «أثر التكنولوجيا في حياتنا اليومية» و«كيفية تناول شركات الاتصالات فرصة التحوّل الرقمي»، وقال إن الجيل الخامس يعد بقدرات لا حصر لها، ومن شأنه رفع مستوى الخدمات والأداء والتمكين الرقمي، وهو الأمر الذي سيغير من طريقة تفاعلنا ويؤثر بشكل إيجابي في منظومات العمل المختلفة.

وركزت قيادات «اتصالات» المُشاركة في القمة على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيات الحديثة المتطورة مثل شبكات الجيل الخامس، والأمن الإلكتروني، حيث شارك علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المُشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة «اتصالات» في حلقة نقاش بعنوان «حركة البيانات وطاقتها الاستيعابية»، وتم التركيز فيها على المتطلبات المتغيرة في مجال السعة الاستيعابية، وقطاع الكابلات البحرية الناقلة للبيانات، ودور المشغلين في عصر البيانات الضخمة.