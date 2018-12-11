النفط يهبط متجاهلاً تخفيضات «أوبك» والحلفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل النفط تعاملات الأسبوع الحالي بتراجع تمشيا مع المزيد من الانخفاضات في أسواق الأسهم العالمية. وهبطت الأسعار خلال جلسة أمس رغم اتفاق «أوبك» وحلفائها يوم الجمعة الماضي على خفض الإمدادات من يناير/‏‏ كانون الثاني القادم،ووسط ترقب لتطورات الصراع التجاري الأمريكي الصيني بعد اعتقال ابنة مؤسس «هواوي» الصينية بكندا بطلب أمريكي، وتظل توقعات الأسعار في العام القادم ضعيفة بسبب حالة من التباطؤ الاقتصادي، و بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت60.6 دولار بعد أن سجل 62.03 دولار خلال الجلسة، وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس 51.5 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا أيضا والبالغ إنتاجه 315 ألف برميل يوميا ساهم في دفع برنت للارتفاع في بداية التعاملات.

لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفضت 10سنتات مقارنة مع التسوية السابقة لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي لا يشارك فيه قطاع النفط الأمريكي المزدهر في التخفيضات المعلنة.وتراجعت أسعار النفط بحدة منذ أكتوبر/‏‏ تشرين الأول حيث خسر «برنت» نحو 30 % من قيمته.

(رويترز)