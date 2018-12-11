37 % من الوفيات ناجمة عن أمراض القلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دائرة الصحة - أبوظبي، أن مشاركتها في معرض سيال، يهدف إلى تعزيز التوعية بأهمية تطبيق معايير استخدام برنامج وقاية للأغذية، للحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالعديد من الأمراض غير السارية؛ مثل أمراض القلب والشرايين وأمراض الضغط والسرطان.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة - أبوظبي: أظهرت إحصاءات دائرة الصحة أن نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية قد بلغت 37% من إجمالي الوفيات في أبوظبي عام 2016؛ وارتبط معظمها بأنماط الحياة غير الصحية التي ينجم عنها الإصابة بداء السكري والبدانة.

وعلى هامش المعرض، قامت الدائرة بتكريم ما يقارب من 35 منشأة غذائية أغلبها، مراكز صحية طبقت برنامج وقاية.