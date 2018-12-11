3200 متجر تقدّم عروضاً استثنائية في مهرجان دبي للتسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق التي ستنطلق أواخر الشهر الحالي. وتضم هذه الدورة فعاليات مشوّقة وعروضاً رائعة وتجارب تسوّق مميّزة، بالإضافة إلى جوائز قيّمة وأنشطة ترفيهية عالمية ممتعة تُناسب جميع أفراد العائلة.

وسينطلق المهرجان هذا العام من 26 ديسمبر 2018 ليستمر حتى 2 فبراير 2019، ويشارك فيه أكثر من 700 علامة تجارية عبر 3200 متجر في المدينة، ليتيح للمتسوقين فرصة الحصول على عروض تصل نسبتها إلى 75 في المئة على مجموعة واسعة من المنتجات طوال فترة المهرجان الذي سيستمر على مدار أكثر من شهر.

وبعد أن تم تمديد فترة المهرجان لأسبوع إضافي، فإن ذلك سوف يمنح زوّار المهرجان مدّة أطول للاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة مع فرص الفوز بجوائز قيمة، وكذلك قضاء أوقات مفعمة بالمرح والبهجة، كما ستعود مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي شهدت نجاحاً باهراً خلال الدورات السابقة للمهرجان مثل «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، و«السوق الموسمي» لتقدّم للسكان والزوّار تجربة مميزة، كما سيتضمن المهرجان مجموعة جديدة من الأنشطة مثل مفاجآت نهاية الأسبوع في مهرجان دبي للتسوق، وعروض التسوّق المسائية.

وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة موجزاً عن أهم المعلومات المتعلقة بمهرجان دبي للتسوق 2019، ويمكن للزوار والمقيمين معرفة جميع المستجدات من فعاليات وأحداث مشوّقة من خلال متابعة حساب مهرجان دبي للتسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، إينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات.