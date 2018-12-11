«حصاد مزارعنا» تحصد علامة الثقة من «أبوظبي للجودة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت العلامة التجارية لمنتجات «حصاد مزارعنا» التي أطلقها مركز خدمات المزارعين بأبوظبي، لترويج المنتجات المحلية من مزارع أبوظبي على علامة أبوظبي للثقة التي يمنحها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للمنتجات المطابقة لمعايير الصحة والسلامة والبيئة، حيث تعد «علامة أبوظبي للثقة» ضمانا للجودة.

وتم منح شهادة علامة أبوظبي للثقة على هامش معرض سيال الشرق الأوسط أمس، لتشمل أكثر من 20 منتجاً من الخضروات والفواكه والورقيات المحلية التي يتم تعبئتها وتغليفها في مراكز التعبئة والتغليف التابعة لمركز خدمات المزارعين في أبوظبي، منها الطماطم والخيار والفلفل والليمون والتين والبطيخ والشمام والخس.

وقال ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين في أبوظبي بالإنابة: «تمثل علامة أبوظبي للثقة شهادة اعتزاز بجودة المنتج المحلي، يهديها مركز خدمات المزارعين بأبوظبي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي والمستهلكين بصورة عامة، مشيرا إلى أن المركز نجح خلال السنوات الأخيرة في إبراز مزايا المنتج المحلي.

وعبّر الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن سعادته بحصول منتجات«حصاد مزارعنا» على علامة أبوظبي للثقة، موضحاً أن المجلس قام باعتماد علامة الثقة الخاصة به للدلالة على مطابقة المنتجات لمعايير الصحة، والسلامة والبيئة، أو مطابقة الأنظمة الإدارية وأنظمة الإنتاج لاشتراطات الجودة الخاضعة لبرامج المطابقة.