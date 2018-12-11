«أوبك» تبحث في إبريل مواصلة خفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن خفض إنتاج دول «أوبك» والدول من خارجها سيستمر لمدة 6 أشهر، وسيجري بحث مواصلة هذا الخفض في اجتماع «أوبك» المقرر في أبريل 2019.

وذكر المزروعي في تصريحات صحفية على هامش الإحاطة الإعلامية لفعالية اجتماع مجلس الأطلسي العالمي، أمس في أبوظبي، أن خفض الإنتاج حقق توازناً بين الطلب والعرض في سوق الطاقة العالمي، وعاد إيجاباً على الدول المنتجة والمستهلكة.

وأوضح أنه يجري وضع مسودة اتفاقية تعاون بين «أوبك» والدول المنتجة غير المنضوية تحتها، وسيجري الإعلان عن شكلها النهائي في مارس 2019. وأفاد بأن دولاً مثل تشاد وجنوب إفريقيا ومصر، شاركت في الاجتماعات الأخيرة للمنظمة كمراقبين ولا يستبعد أن تنضوي تحت مظلة منظومة أوبك والدول المنتجة (أوبك بلس) في المستقبل، مشيراً إلى أن لا تأثير لانسحاب قطر من المنظمة.

وأعرب المزروعي عن أمله في أن يكون العام القادم أفضل، وتكون له تأثيرات اقتصادية جيدة من حيث النمو، على الرغم مما يشاع عالمياً حول حدوث انخفاض وتراجع على المستوى العالمي. وأوضح أن الأعوام 2014 و2015 و2016، شهدت تراجعاً في أسعار النفط، مع ما صاحب ذلك من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في عدة دول، ما تسبب في خسائر كبيرة بأسواق المال، وتسبب في توقف استثمارات في قطاع الطاقة تقدر بتريليوني دولار.

وتابع: «لكن نتيجة لخفض حجم الإنتاج عالمياً، تمكنا من تحقيق توازن بين الطلب والعرض وشهدنا تحسناً اقتصادياً في الدول المنتجة وعودة الاستثمار».