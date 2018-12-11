«الفطيم دي سي للطيران» جاهزة لاستيعاب الطلب خلال «إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هولجر أوسثيمير، المدير التنفيذي لدى شركة «الفطيم دي سي للطيران»: إن الشركة ستكون جاهزة لاستيعاب وخدمة النمو الكبير المتوقع في حركة الطيران الخاص ورجال الأعمال خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش «معرض ميبا 2018»: إن «الفطيم دي سي للطيران» تمتلك في الوقت الحالي أسطولاً متنوعاً من سبع طائرات، بعضها سجل ضمن للطيران الخاص والآخر ضمن التجاري، ويتوزع الأسطول ما بين «بومباردييه جلوبال جيت»، و«تشالنجر» و«فالكون 7X».

ولفت إلى أن الشركة افتتحت ثاني حظيرة طيران تابعة لها في «مطار آل مكتوم الدولي» خلال نوفمبر/‏تشرين الثاني من العام الماضي، التي وفرت مساحة إضافية تصل إلى 7500 متر مربع، ما رفع المساحة 13500 متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة استغلت بشكل كامل قطعة الأرض التي التزمت بها نهاية 2010، وفي الوقت الحالي لا توجد خطط فورية من أجل التوسع، مع وجود مساحة كافية لتطوير الأعمال.

وأشار إلى أن هدف الشركة خلال الأعوام المقبلة ينصب نحو الاستغلال الأمثل للمنشآت والبنية التحتية للشركة بالقرب من «مطار آل مكتوم» في دبي الجنوب.

وعلى صعيد الأداء المستقبلي، قال أوسثيمير: إنه خلال العامين المقبلين، لا يمكن أن نرى نمواً حاداً في أداء القطاع، لكن باستثناء نقطة الانطلاق لمعرض إكسبو 2020 دبي، مضيفاً أنه عندما نقارن الأعمال في منطقتنا مع أقاليم أخرى في العالم، فليس علينا القلق من هذا الأمر؛ بسبب الأداء الجيد للمنطقة، مقارنة مع التراجع في مناطق أخرى.