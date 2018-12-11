1000 خبير يناقشون الامتياز المؤسسي في أبوظبي.. وعرض 170 تجربة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

انطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي، الذي تنظم فعالياته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتستضيفه لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط العاصمة أبوظبي.

شهد افتتاح المؤتمر المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، كما شهد الافتتاح نحو 1000 شخصية خبيرة ومعنية بمجالات الامتياز والابتكار والاستدامة، منهم ما يزيد على 300 خبير إقليمي وعالمي في مجالات الجودة والتميز المؤسسي يمثلون نحو 35 دولة.

وأعرب محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمته الترحيبية عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين في إدارة وتنظيم المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي، من رئيس وأعضاء المنظمة الآسيوباسفيكية للجودة والهيئة الدولية للمقارنات المعيارية والمسابقة الدولية لأفضل الممارسات، لاختيارهم إمارة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتكون المنظم والراعي لهذا المؤتمر المتميز سمعة ومكانة وحضوراً محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد الدكتور روبن مان رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية للمقارنة المعيارية في نيوزيلندا، على أن يوم انعقاد المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي في دورته 24 في الإمارات، وتحديداً في إمارة أبوظبي، يعتبر يوماً مشهوداً.

وأشار مان إلى أن فعاليات المؤتمر هذا العام ستكون حافلة بالمواد المتعلقة بمعايير التميز المؤسسي وغنية بالمعلومات الخاصة بمفاهيم الممارسات العملية العالمية المثلى، كما ستقدم العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية، التي سيديرها 15 متحدثاً خبيراً ومعنياً في مجال الامتياز والجودة، حيث سيتم عقد 3 مؤتمرات في مجال التميز العالمي والابتكار، وتقديم ما يزيد على 70 تجربة متميزة تعرض من قبل شركات عالمية متخصصة في مجال التميز المؤسسي، فضلاً عن تقديم 6 جوائز عالمية متخصصة في مجالات التميز والابتكار، كما سيتم تقديم عروض تقديمية لأكثر من 100 جهة مشاركة، كما أكد على تسجيل أكثر من 1000 مشارك لحضور المؤتمر خلال فترة انعقاده، الأمر الذي يبين مدى النجاح الكبير الذي سيصادفه المؤتمر، ومدى الخبرة والتجارب التي ستطرحها أجنداته الحافلة.