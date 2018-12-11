«اقتصادية دبي» تدشن 20 علامة تجارية ضمن مبادرة «جدم خير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

دشن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 20 علامة تجارية ومشاريع متميزة محلية وعالمية من مختلف القطاعات الحيوية ضمن مبادرة «جدم خير»، والتي تم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2015 ضمن الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع وقطاع الأعمال، الذين يمثلون التجار وأصحاب الرخص التجارية، والعمل على دفع الشركات إلى التميز، إضافة إلى تقدير جهودهم من خلال مشاركتهم في تدشين محالهم التجارية في دبي.

وقام فريق العمل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بتحديد عدد من المعايير للمنشآت التي سيتم تدشينها، وتشمل هذه المنشآت، محال لعلامات تجارية عالمية، ومحال تحمل الطابع المحلي، ومحال تفتح للمرة الأولى في المنطقة. وتشمل المنشآت قطاعات متنوعة منها على سبيل المثال: المطاعم، المقاهي، الصيدليات، المراكز الطبية، ومراكز الألعاب.

وقال أحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «يفتخر القطاع بهذه المبادرة التي تحمل الطابع الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد، حيث إن إطلاق المشاريع لا يحتاج إلى الدعم المالي والاستشاري فقط، وإنما إلى الدعم المعنوي والتحفيزي لهذه المحال والمنشآت التجارية، وتظهر مبادرة «جدم خير» مدى الاهتمام التي نوليه بالشركات الجديدة، وحرصنا على متابعة واقع الأعمال عن كثب،إضافة إلى دعم العلاقات مع أصحاب الرخص، وتعزيز الوعي حول تنمية قطاع الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية بدبي، حيث لا يقتصر دور قطاع التسجيل والترخيص التجاري على إصدار الرخص التجارية فقط، وإنما مشاركة الشركات الجديدة نجاحها وتميزها.

وافتتح القطاع مؤخراً متجر «ماريا تاش دبي» التابع للعلامة التجارية النيويوركية «ماريا تاش»، وهو أول متجر دائم لتصميم المجوهرات الراقية والبيرسينج في منطقة الأزياء بدبي مول. ويمثل المتجر الجديد، ثاني موقع مستقل للعلامة بعد فرعها الأساسي الكائن في مدينة نيويورك، الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويحتل موقعاً تفوق مساحته 2100 قدم مربعة، ويضم 4 قاعات مخصصة لخدمة الزوار وردهة مخصصة للمشاهير.

وضمت قائمة العلامات التجارية والمشاريع المتميزة كل من المكتب الرئيسي لصيدليات لايف، محل «واو كيدز»، مطعم «أيام العز»،«سيرنديبيتي 3» من أشهر مطاعم مدينة نيويورك لأكثر من 60 عاماً،«الجوارح» بحلته الجديدة في منطقة جميرا وهو مطعم إماراتي تم تأسيسه عام 1999 ويدار بأيد إماراتية، «مطعم شوغر فاكتوري - أميريكان براسيري»، ومحل «الإعماد» المتخصص في تصنيع العطور العربية والبخور وقوالب الهدايا للمناسبات الخاصة.