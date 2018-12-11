«الشارقة للاستثمار» يؤكد تنوع مهام غرف التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث مسؤولون وخبراء اقتصاديون، التأثيرات التي يفرضها تغير الأدوار، والتقدم التكنولوجي والتحوّلات الرقمية على أداء مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى مستقبل غرف التجارة، ودورها في تعزيز المناخات الاستثمارية، وتأثير النظم والتشريعات في بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان «مستقبل غرف التجارة»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انطلقت أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد».

وشارك في الجلسة التي أدارتها المذيعة في قناة CNBC عربية، مي بن خضراء، كلٌّ من عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومضر خوجة، الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، وياسين آل سرور، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية، ممثل السعودية في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، وأحمد صالح العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

وقال عبد العزيز المخلافي: تجاوز دور غرف التجارة الصورة النمطية التي صاحبتها منذ نشوئها، حيث تنوعت أعمالها فباتت إلى جانب تقديم الخدمات للجمهور، والترويج للاستثمارات واكتساب الخبرات، تقدم البيانات للمستثمرين.

وأشار مضر خوجة إلى التحديات التي تواجه غرف التجارة في النمسا وبعض دول أوروبا، والتي تؤثر في مساعيها في القيام بأدوار تحقق مزيداً من النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن بعض التشريعات في أوروبا تلجأ إلى سياسة ما يعرف بحماية البيانات.

وكشف ياسين آل سرور أن الاتحاد العالمي للغرف التجارية، بصدد بناء منصة إلكترونية، تهدف إلى ربط كافة الغرف العالمية مع عالم الأعمال.

وقال أحمد صالح العجلة: يسهم الابتكار في زيادة النواتج الإجمالية للاقتصادات، لا سيما الابتكار في القضايا التي تتعلق بالنظم والتشريعات التي تعنى بواقع الاستثمارات وتنوع مصادر الدخل.