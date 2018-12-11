«ائتمان الصادرات» تنضم إلى اتحاد «أمان»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركه الاتحاد لائتمان الصادرات، عن انضمامها الناجح لاتحاد أمان، وهو منتدى يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين على المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC). ويضم اتحاد أمان بين أعضائه وكالات متعددة الأطراف مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)؛ والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وهي عضو في مجموعة البنك الدولي.

تم الإعلان عن انضمام الاتحاد لائتمان الصادرات خلال الاجتماع السنوي التاسع لاتحاد أمان الذي عقد مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة. وستسمح الشراكة مع اتحاد أمان لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمواصلة عملها في تعزيز نمو أعمال الشركات في دولة الإمارات ودعم مناخ الاستثمار بالإضافة إلى تأكيد التزامها بدعم استراتيجية التنويع غير النفطي للبلاد.