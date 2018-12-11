اقتصاديون: أمن التطبيقات أهم تحديات جيل الإنترنت الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش خبراء واقتصاديون عالميون خلال جلسة عقدت في ختام فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، سباق الدول نحو الجيل الخامس من الإنترنت، وتطبيقات الأعمال الأكثر ذكاء وتحسين الدعم للأنظمة الخاصة بإنترنت الأشياء وصولاً للإجابة عن سؤال: هل أعددنا البيئة الصحيحة والشبكات الداعمة للجيل الخامس من الإنترنت؟

وشارك في الجلسة هنريك فون شيل مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، ومنظم الثورة الرقمية الألمانية، وهيتشم مايا رئيس التحول الرقمي للصناعة والهندسة الرقمية في شركة «ساب»، وخوان خوسيه دي لا تور، شريك وقائد التحول الرقمي في شركة «أي بي إم»، وعادل بلكيد، المسؤول الأول عن قطاع الاتصالات والإعلام والممارسة التكنولوجية في مؤسسة «إيه تي كيرني».

وأكد«هنريك فون شيل» أن أهم تحد يواجه تقنية الجيل الخامس هو مدى توافر البنية التحتية التي تشكل العصب الرئيسي لانتشار شبكات هذا الجيل، مشيراً إلى أن هذه التقنية تعد نقلة نوعية في جودة وخدمات الاتصالات والبيانات.

وقال عادل بلكيد: «إن الدورة الخاصة بالاتصالات ينبغي أن تتغير كل عشرة أعوام، وأعتقد أن تقنيّة الجيل الخامس ستكون أكثر تعقيداً لجهة استخدام المستهلكين للخدمات والتطبيقات الخاصة بهذا الجيل، لكن المستهلك في النهاية سيتأقلم مع التقنية وخصوصاً أننا لا نزال في البدايات، وهناك الكثير من المفاهيم والمعايير ستتضح مع نهاية العام الجاري».

أما هيتشم مايا فتحدث عن أهمية شبكات الجيل الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإجراء التحسينات على البيانات المستخدمة، مؤكداً أن هذه التقنية ستدخل الاتصالات النقالة في العالم إلى تقنيات الأغراض العامة مثل الطاقة الكهربائية والسيارات ما يوفر الأساس لابتكارات واسعة ويؤدي إلى ظهور صناعات جديدة تصب في تمكين الاقتصادات المحلية.