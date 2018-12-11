الضغوط البيعية تتواصل وتصبغ شاشات التداول بالأحمر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية أمس تكبّد المزيد من الخسائر مع دخول عامل «المارجن كول» على خط التداولات جراء وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية ، مع استمرار الضغوط البيعية، وتراجعت المؤشرات فيما واصلت المحافظ مخالفة اتجاه سوق دبي، وضخت المزيد من الاستثمارات ليصل صافي الاستثمار إلى نحو 70 مليون درهم محصلة شراء.

أغلق سوق دبي على تراجع جديد بنسبة 1.98% ووصل مؤشره العام إلى أقل من 2500 نقطة، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.97% عند مستوى 4789 نقطة، بفعل النزول الحاد لأسهم قيادية.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 492.7 مليون درهم، منها 346 مليون درهم في دبي، و146.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 365.65 مليون سهم، توزعت بواقع 305.45 مليون سهم في دبي، و60.2 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وجاء ذلك عبر 5936 صفقة.



المؤشرات



وهبط مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2499.93 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والنقل والبنوك والإستثمار والسلع والخدمات والاتصالات. ونزل قطاع العقار بنسبة 3.98% بفعل التراجع المتواصل لسهم إعمار العقارية 4.56% إلى 3.98 درهم وديار 7.56% إلى 0.33 درهم وإعمار للتطوير 9.83% إلى 4.31 درهم وإعمار مولز 1.16% إلى 1.7 درهم والاتحاد العقارية 10% إلى 0.42 درهم.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.87% بعد تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.56% فيما استقر سهم الإمارات دبي الوطني دون تغيير يذكر. وانخفض قطاع الاستثمار 2.78% بعد تراجع سهم دبي للاستثمار 2.5% وسوق دبي المالي 3.33% وشعاع كابيتال 3.63%. وتراجع قطاع النقل 1.14% مع تراجع سهم العربية للطيران 1.21% وأرامكس 0.95% والخليج للملاحة 1.96%.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4789.3 نقطة، نتيجة تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والسلع.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.11% بعد هبوط سهم أبوظبي الأول 0.86% وأبوظبي التجاري 2.58%. ونزل قطاع العقار بنسبة 2.95% مع نزول الدار 3.16% وإشراق 1.2%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 4% نتيجة النزول القوي لسهم دانة غاز بنسبة 7.53%. في المقابل ارتفع إتصالات 0.24%.



التداولات



وتصدر سهم الخليج للملاحة التداولات بدبي بقيمة 105.5 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.96% إلى درهم واحد، تلاه من حيث السيولة سهم إعمار العقارية بسيولة قدرها 58 مليون درهم، ليغلق عند 3.98 درهم، ثم سهم جي أف أتش بتداولات ب 40.4 مليون درهم، ونزل بنسبة 1.79% ليغلق عند 1.1 درهم.

وحظي سهم أبوظبي الأول بسيولة في سوق العاصمة قيمتها 60.35 مليون درهم، ليغلق عند 13.8 درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 26.37 مليون درهم، مغلقاً عند 16.82 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث السيولة سهم دانة غاز بنحو 14.5 مليون درهم، وأقفل عند 0.86 درهم.

وسجل سهم المدينة للتمويل والاستثمار الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 6% مغلقاً عند 0.27 درهم، في المقابل، سجل سهم الاتحاد العقارية الانخفاض الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 0.42 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم ميثاق للتأمين التكافلي، وارتفع بنسبة 7.53% مغلقاً عند 0.79 درهم، فيما سجل سهم العالمية القابضة الانخفاض الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 0.95 درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 37.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 30 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و7.45 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 22.8 مليون درهم محصلة بيع للعرب، و14.7 مليون درهم محصلة بيع للأجانب.

وتركزت مشتريات الأجانب غير العرب مشترياتهم على سهم جي أف أتش، بالإضافة إلى إشراق وأبوظبي الأول وأدنوك، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات الاتحاد العقارية وديار ودبي للاستثمار وإعمار العقارية.

وخالفت المحافظ الاستثمارية الاتجاه الهابط لسوق دبي، مواصلة اقتناص الأسعار المغرية للأسهم، بعد أن ضخت صافي استثمار بلغ نحو 24 مليون درهم كمحصلة شرائية، فيما اتجهت نحو التسييل، بسوق أبوظبي وبكميات محدودة، بصافي استثمار بلغ 203 آلاف درهم فقط كمحصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار بلغ 24 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 203 آلاف درهم محصلة شراء.