متحدثون: «الحمائية» أثرت في الاستثمار العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عدد من ممثلي الدوائر الحكومية والخاصة المحلية والدولية أن دولة الإمارات عموماً، وفَّرت نظماً تشريعية مرنة، استقطبت العديد من الاستثمارات الجديدة من مختلف الأسواق العالمية.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة التي حملت عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً» النظم والتشريعات الجديدة، والاتجاهات الجديدة في قطاعات الأعمال، ودورات الاستثمار، وأفضل الممارسات، إلى جانب تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النواتج المحلية الإجمالية، ومدى قدرتها على توفير فرص العمل.

وشارك في الجلسة كلٌ من جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وبوستجان سكالار الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار «وايبا»، وحنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهارالد جيدكا المسؤول الأول عن سياسة وتعزيز الاستثمار، وحدة مناخ الاستثمار في البنك الدولي.

رؤية مستقبلية

وقال جمعة الكيت: «حققت دولة الإمارات نمواً بنسبة 7.8 %، ونتوقع نمواً خلال العام المقبل يصل على 15 %، وذلك بالنظر إلى التراجع الذي شهده العالم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي وصل إلى 41% في النصف الأول من عام 2018، وفي العام الماضي الذي وصلت فيه نسبة الاستثمار إلى.23%

واعتبر الكيت أن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 الذي صدر مؤخراً بقرار رئاسي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك رؤية مستقبلية تسعى من خلالها إلى قيادة المنطقة عبر استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتصديرها.

القرارات الانتقامية

وأرجع هارالد جيدكا المسؤول الأول عن سياسة وتعزيز الاستثمار في البنك الدولي، سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضي والجاري، إلى السياسات التجارية والحمائية التي قامت بها العديد من الدول، لافتاً إلى التدابير التجارية والسياسات الاقتصادية السلبية التي تدخل في سياق ردود الأفعال تجاه دول أخرى، تؤثر بصورة كبيرة في جذب رؤوس الأموال أو هروبها.

تنويع المصادر

وأكدت حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن رؤوس الأموال تنظر إلى النظم والسياسات التشريعية التي تنظم الاقتصاد، قبل البحث عن مناخات استثمارية، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية التي تشرعها الدول تلعب دوراً محورياً في القطاع الاقتصادي، وتؤثر بصورة مباشرة في النواتج الإجمالية للدول.

وركز بوستجان سكالار الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار«وايبا»على السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة وتسببت بتراجع الاستثمارات بنسبة تصل إلى 20%، في إشارة إلى عمليات الترحيل التي شهدتها الولايات المتحدة بهدف إعادة توزيع الوظائف، فضلاً عن فرضها تعرفة جمركية على بعض السلع لعدد من البلدان الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تدفقات رؤوس الأموال.