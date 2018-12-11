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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال تكنيكال كوميونيكييشن للربع الرابع ومجمل العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكنيكال كوميونيكييشن اليوم الاثنين عن نتائج أعمال الربع الرابع ومجمل العام المالي 2018 والمنقضي في 29 من أيلول/سبتمبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات خلال الربع المالي الرابع إلى 1.72$ مليون مقابل 1.13$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2017، كما ارتفعت المبيعات لمجمع العام المالي 2018 إلى 5.31$ مليون مقابل 4.21$ مليون خلال العام المالي 2017.
في تمام الساعة 08:57 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة تكنيكال كوميونيكييشن في بورصة ناسداك بنسبة 13.04% أي بنحو 0.45 نقطة إلى مستويات 3.00$ للسهم الواحد،
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال تكنيكال كوميونيكييشن للربع الرابع تحقيقها لصافي دخل 228 ألف أي 0.12$ للسهم الواحد مقابل تكبدها لصافي خسائر 518 ألف أي 0.28% للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2017، كما حققت خلال مجمل العام المالي 2018 صافي دخل 105$ مليون أو 0.06$ للسهم الواحد مقابل تكبدها لصافي خسائر 1,429$ ألف أو 0.78$ للسهم الواحد في العام المالي 2017.
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