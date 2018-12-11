شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 08:41 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.59% لتتداول حالياً عند 14.61$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.70$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.72% إلى مستويات 97.21 موضحاً ارتداده من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

هذا وقد تابعنا عن الصين ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 44.7$ مليار مقابل 234 مليار يوان أي ما يعادل 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 227 مليار يوان أي ما يعادل 36.2$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

ونود الإشارة لكون تنامي القلق حيال آفاق النمو وبالأخص في ظلال الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديين في العالم وسط توالي التوترات القائمة وأخرها استدعاء الخارجية الصينية للسفير الأمريكي تيري برانستاد احتجاجاً على اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في كندا والتي من الممكن تسليمها لأمريكا التي تتهمها بخرق عقوباتها الاقتصادية على طهران، يلقي بظلاله على الفضة الذي يستخدم في الصناعات التكنولوجية على غرار دوره كملاذ آمن وبديل للاستثمار كونه معدن نفيس.