شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً الأعلى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للطاقة ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 08:37 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 3.36% لتتداول حالياً عند مستويات 50.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.61$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 2.87% لتتداول عند 59.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.67$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.72% إلى مستويات 97.21 موضحاً الأعلى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

هذا وقد تابعنا عن الصين ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 44.7$ مليار مقابل 234 مليار يوان أي ما يعادل 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 227 مليار يوان أي ما يعادل 36.2$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية عقب انقضاء الاجتماع النصف السنوي للمنظمة أن أوبك ستخفض 800 ألف برميل وحلفائها ستخفض 400 ألف برميل عن إنتاج تشرين الأول/أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.

كما أفاد المؤتمر الصحفي لأوبك آنذاك أن قرار أوبك وحلفائها يتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وأن عملية الخفض ستبدأ مع مطلع الشهر المقبل ولمدة ستة أشهر، مع الإشارة إلى أنه تم إعفاء إيران وفنزويلا بالإضافة إلى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن السعودية ملتزمة بضمان استقرار الأسواق.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً وأن أمريكا أصبحت مصدر صافي للنفط لأول مرة في 75 عاماً.

هذا ويظل التشكك في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق قائماً، على الرغم من قرار خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل خلال النصف الأول من 2019 مع القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي يوم الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة لإجمالي 887 منصة.