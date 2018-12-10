شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض من أعلى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1242.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1847 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
ونزل الذهب 3.20 دولار، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، في تسوية العقود الأمريكية الآجلة إلى 1249.40 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 14.50 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1213.50 دولار للأوقية.
ونزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 780.40 دولار للأوقية، بعدما انخفضت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 775 دولارا للأوقية في وقت سابق.
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