الان تتابع “الطاقة والصناعة” تُطلق غدا أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُطلق وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمدينة جدة غداً، أعمال المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية والمعرض المصاحب له، برعاية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومشاركة أكثر من 35 متحدثًا من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد انطلاق المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ، فرصة للمختصين في صناعة الكهرباء من الخبراء والباحثين والأكاديميين لمناقشة تطوير الشبكات الكهربائية من خلال الأنظمة الذكية المتقدمة لتعزيز منظومة الكهرباء في المملكة والمنطقة، وإبراز دور ربط مصادر الطاقة المُتجددة بالشبكات الكهربائية لمجابهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية ، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من توليد الكهرباء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر وقبل انطلاق جلساته، عقد سبع ورش عمل تحضيرية متخصصة، حيث تُقدّم الورشة الأولى شركة الإلكترونيات المتقدمة عن موضوع ” المدن الذكية” ، في حين تُقدم الورشة الثانية شركة أومايكرون عن “طرق اختبار المعدات الكهربائية وفق المعايير العالمية”، والورشة الثالثة مُقدمة من شركة نوكيا حول “التحول للنظم الذكية”، وتدير أرامكو السعودية الورشة الرابعة عن موضوع “الأمن السيبراني وحماية البيانات”، بينما تعرض في الورشة الخامسة شركة المختبر الخليجي “أداء محطات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية”، وتناقش جامعة مانشستر البريطانية في الورشة السادسة “تحليل البيانات لدراسة نمط الأحمال الكهربائية”، فيما تستعرض في الورشة السابعة والأخيرة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “مفاهيم وأساسيات الشبكات الكهربائية الذكية”.

ويُركز المؤتمر على عددٍ من المحاور المتمثلة في تطبيقات العدادات الذكية وتكاملها مع شبكات الاتصالات لنقل البيانات بموثوقية عالية، وتوحيد المواصفات الفنية لمعدات الشبكات الذكية، والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى، إضافة إلى آليات التشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية، والأنظمة الشاملة لمراقبة وحماية شبكات نقل الكهرباء، وإدارة الأحمال الكهربائية وسبل ترشيد الطاقة.

يُذكر أن المؤتمر سيشهد 6 جلسات تُعقد على مدى يومين يُقدمها خبراء متخصصون في الشبكات الذكية وتطبيقاتها، كما تشهد فعاليات المؤتمر تقديم محاضرة توعوية مسائية عن استخدامات الطاقة الشمسية ومواصفاتها، إضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم حلول وتقنيات الشبكات الذكية، واستخدامات الطاقة المتجددة، وسيتضمن حفل افتتاح المؤتمر، مراسم توقيع بعض مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون بين عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافةً إلى تدشين منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية برعاية سمو الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول لخليج العربي.

ودعا المؤتمر المهتمين في هذا الشأن إلى الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمؤتمر من خلال زيارة الموقع الالكتروني: (www.saudi-sg.com).