شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 10-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 10-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.584 مليار جنيه.

البورصة تخسر 12.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.584 مليار جنيه. البورصة تخسر 12.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.584 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 741 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.27%، والعرب على 11.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 26.1 مليون جنيه، 98.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 476 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، 77.8 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 12476 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.85% عند مستوى 12386 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% عند مستوى 660 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1647 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

حديد عزأعلنت شركة حديد عز، عن تراجع صافى خسائر الشركة إلى 333 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018 مقابل 1.077 مليار جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 69% على أساس سنوى.

وخلال الربع الثالث من العام الجارى قفزت خسائر الشركة إلى 476.7 مليون جنيه، بنحو 354%، مقابل خسائر بقيمة 107 مليون جنيه خلال ذات الفترة قبل عام.





بالم هيلزأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن موافقة 7 بنوك لزيادة حد التسهيل الإئتمانى الممنوح لمشروع "الكراون" من 852 مليون جنيه إلى 1.24 مليار جنيه بزيادة قدرها 388 مليون جنيه.

وأضافت أنه سيتم مد أجل القرض إلى 8 سنوات بدلاً من 6 سنوات، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية مع تقليص الجدول الزمنى للمشروع.