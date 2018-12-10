شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الصناعة يشارك فى المجلس الاستشارى لمعرض باك بروسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مركز تحديث الصناعة كعضو فى المجلس الاستشارى لمعرض "باك بروسيس" لتكنولوجيا ومنتجات الطباعة والتغليف والأغذية والمستحضرات الطبية والتجميلية ومجالات إعادة التدوير الذى تستضيفه مصر لأول مرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقام المعرض خلال ديسمبر من العام المقبل وبالتزامن مع معرض «فوود أفريكا»، وهو أحد أهم المعارض الدولية التى تنظمها هيئة معارض دوسلدورف.

وبحسب بيان عن مركز تحديث الصناعة ضمت الجلسة ويرنر دورنشايدت رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف وعدد من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية وممثلى الشركات الدولية فى مجالات صناعة الطباعة والتغليف والصناعات الغذائية والمستحضرات الطبية والتجميلية.