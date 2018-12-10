شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد "التضخم" فى 2018.. الهبوط يسيطر.. والمعدل يختتم العام بـ15.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعات متتالية، حققها التضخم على مدار العام الجارى، ليختتم 2018 بمعدل 15.6% لشهر نوفمبر، والذى أعلن اليوم الاثنين، الموافق اليوم العاشر من آخر شهر فى العام "ديسمبر 2018"، وهو الموعد المحدد لإعلان معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء شهرياً.

بدأ التضخم السنوى عام 2018، بمعدل 17%، محققا تراجعات متتالية حتى شهر مايو، والذى سجل خلاله 11.5% كأقل مستوى له منذ أكثر من عامين، ليشهد حالة من التذبذب بعد ذلك، جاء قرار الحكومة برفع أسعار الوقود فى يونيو الماضى كأحد أسبابها.

ولكن، بالرغم من حالة التذبذب التى شهدها المعدل وارتفاعه وسط العام، إلا أن اتجاه الهبوط كان هو المسيطر على مدار العام بنسبة كبيرة، فمن إجمالى 11 شهر منذ يناير وحتى نوفمبر 2018، سجل معدل التضخم السنوى تراجعا على مدار 7 أشهر.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء على مدار الأشهر السابقة، ننشر حصاد "التضخم" والمعدلات التى سجلها شهر بشهر منذ بداية العام وحتى آخر معدل له معلن اليوم والخاص بشهر نوفمبر، إذ يعلن معدل شهر ديسمبر الجارى فى يناير من العام الجديد "2019".

- يناير 2018، سجل معدل التضخم السنوى 17%.

- تراجع معدل التضخم السنوى فى فبراير 2018، مسجلا 14.3%.

- واصل تراجعه فى مارس 2018، مسجلا 13.1%.

- وفى إبريل 2018، سجل معدل التضخم السنوى تراجعاً جديداً، حيث وصل إلى 12.9%.

- وكأقل مستوى له منذ أكثر من عامين، سجل معدل التضخم السنوى فى مايو 11.5%.

- ارتفع المعدل خلال يونيو 2018 إلى 13.8%.

- عاود معدل التضخم السنوى تراجعه خلال يوليو 2018، مسجلا 13%.

- ارتفع مجددا خلال أغسطس 2018، ليصل إلى 13.6%.

- واصل ارتفاعه فى سبتمبر 2018، بالغاً 15.4%.

- فى حين سجل "التضخم" خلال أكتوبر 2018، معدل 17.5%.

- عاود التراجع فى نوفمبر 2018، مسجلا 15.6%.