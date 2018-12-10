شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من كسر دعم العلم الهابط ويستقر دونه، ليتم تفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 49.10، في حين يمثل الثبات دون 54.00 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 10-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .