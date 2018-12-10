شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية طفيفة في طريقه نحو اختبار محتمل لمستوى 1238.30، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار زيارة مستوى 1262.51 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

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