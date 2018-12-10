شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 10-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي ليكسر مستوى 1.1400 ويستقر دونه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1.1300 ثم 1.1181 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 1.1443.

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