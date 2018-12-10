طرح مزايدة للتنقيب في 10 مناطق بالبحر الأحمر خلال أسابيع

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قال المهندس محمد عبد العظيم رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، إنه تم التعاقد مع شركات أجنبية لإجراء عمليات البحث السيزمي بمنطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من معالجة البيانات وسيتم طرح عشر مناطق بالبحر الأحمر للتنقيب في مزايدة عالمية خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة التي عقدت اليوم الاثنين تحت عنوان “تطوير نظام الاتفاقيات للبترول والغاز الطبيعي .. الإنتاج من أجل التنمية”.

ولفت عبد العظيم أن خريطة الاستكشافات البترولية تتركز في الصحراء الغربية، إلا أن منطقة جنوب الوادي كانت تفتقد الاهتمام طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك توجها من الدولة متمثلة في وزارة البترول بدأت بالاهتمام بمنطقة جنوب الوادي من خلال استراتيجية واضحة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد والجيولوجي ماجد عبد الحليم نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أنه تم التحول إلى نظام مشاركة الإنتاج وذلك نظرا لأن مصروفات البحث والاستكشاف مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية هي التي تتحمل المخاطر في حالة عدم وجود نتائج.

وأضاف عبد الحليم أن علينا أن نتعايش مع التطور الذي يتم حاليا في عمليات الاستكشاف والإنتاج مشيرا إلى أن الوضع أصبح مختلفا عما كان سابقا بعد اكتشاف مناطق عملاقة.

وأوضح أن مصر ما زال بها العديد من الفرص للكشف عن البترول سواء في الصحراء الغربية والدلتا مؤكدا أن ذلك يتحقق من خلال جذب الشركات الأجنبية.

وأشار ماجد إلى أنه بسبب الأحداث التي واكبت 25 يناير 2011 فقد تراجعت عمليات البحث والاستكشاف وانعزلنا عن السوق العالمي إلى أن جاء المهندس شريف إسماعيل وأعاد القطاع للسوق العالمي، وعدنا إلى الطريق الصحيح من خلال جذب الاستثمارات مرة أخرى.

بدوره، قال أحمد صلاح نائب الاستكشاف والاتفاقيات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إن مصر لديها إمكانيات هائلة تمكنها من تحقيق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجهها مصر الفترة الماضية هي مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تم التغلب عليها من خلال سداد الجزء الأكبر منها حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار.

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