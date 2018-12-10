انتظام حركة السفن من وإلى ميناء دمياط رغم سوء الأحوال “الجومائية”

أعلنت هيئة ميناء دمياط ، أنه رغم سوء الأحوال “الجومائية ” التي سادت المنطقة الواقعة داخل المنخفض الجوي المصاحب لـ”نوة القاسم ” خلال الأيام الماضية ، تمكنت بواسطة مرشديها وقائدى القاطرات من تنفيذ 106 حركات دخول وخروج للسفن من وإلى أرصفة الميناء خلال الأسبوع الماضى ، وذلك رغم وصول سرعة الرياح إلى 36 “عقدة ” فى بعض الأحيان ، وهو الأمر الذى أجبر معظم الموانئ الواقعة فى المنطقة المتأثرة بالمنخفض الجوى إلى غلق البوغاز ، وإيقاف حركة الملاحة بها ، فى الوقت الذي خلا فيه ميناء دمياط من وجود أى سفينة فى منطقة الانتظار الخارجى أثناء “النوة”.

وأكد اللواء بحرى أيمن صالح ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان، مساء اليوم/ الإثنين أن استمرار عمل الميناء أمام حركة الملاحة يرجع إلى الميزة التنافسية له من حيث تصميم حواجز الأمواج ، وبالتحديد الحاجز الغربى التى يمتد لمسافة 1500 متر طولى داخل البحر ; مما يشكل حماية ضد ارتفاع الأمواج الذى تسببه سرعة الرياح ، علاوة على التيار الذى يشكل الخطورة الكبرى على السفن أثناء دخولها الممر الملاحي ، إلى جانب استمرار عمل الكراكة ” أرزانة ” التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية بانتظام لصيانة الممر الملاحى بهدف الحفاظ على العمق التصميمى.

وأوضح أنه من المعروف أن سوء الأحوال “الجومائية ” يعتبر تحديا كبيرا لمعدلات التشغيل والحركة للسفن والبضائع داخل الموانئ ، إلا أن تلك المعدلات لم تتأثر بميناء دمياط.

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