شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية المغربية" تشارك بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية..غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل حسنى ، أن الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال ، ستشارك فى المؤتمر والمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذى ينطلق بالقاهرة غداً الثلاثاء ، مشيرا الى أن انعقاد مؤتمر ومعرض أفريقيا للتجارة يأتي فى توقت هام للغاية فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنمية التجارة والاستثمار مع افريقيا وانعقاد مؤتمر افريقيا 2018 بشرم الشيخ ، يساهم فى الترويج للصناعة الوطنية فى المعرض الافريقي فى ظل تواجد قوي للمسشترين الدوليين والشركات الافريقية فى مصر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية ، أن المعرض يوفر منصة لتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار والسوق وفرصة للشركات المصرية للالتقاء مع المشترين والبائعين والمستثمرين الدوليين وعقد شراكات تجارية مع مختلف دول القارة ، مضيفا أن قارة أفريقيا تعتبر السوق الذهبية لشركات الاستيراد والتصدير العالمية؛ حيث يتجاوز إجمالي السلع التي تستوردها القارة السمراء 400 مليار دولار سنوياً، مؤكداً فى الوقت نفسه إلى تشجيع المصدرين المصريين إلى التوجه نحو السوق الافريقي خاصة وأن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الافريقية ضعيف جداً ولا يتعدي 1% من إجمالى واردات القارة السمراء من دول العالم وهو ما لايتناسب مع العلاقات القوية التى تتمتع بها مصر مع دول القارة من خلال الاتفاقيات التجارية الهامة مثل الكوميسا والساداك.