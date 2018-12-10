شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 10 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10-12-2018.



إيقاف تداول 16 شركة إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، السويدى إليكتريك، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لاستصلاح الأراضى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عبور لاند للصناعات الغذائية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، بى انفستمنتس القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.



البورصة تخسر 12.9 مليار جنيه البورصة تخسر 12.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 12.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.584 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 111 مليون ورقة مالية بقيمة 741 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.27%، والعرب على 11.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 26.1 مليون جنيه، 98.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 476 ألف جنيه، 2.2 مليون جنيه، 77.8 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 12476 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.85% عند مستوى 12386 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% عند مستوى 660 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1647 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 13 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 40.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 1.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.32%

- العربية للخزف - سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.53%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 10.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.39%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.795 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 8.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 27.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.40%