شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. التنظيم والإدارة ينظم جولة صحفية إلى جانب فرق تعداد الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأربعاء المقبل، جولة صحفية لوسائل الأعلام إلى جانب فرق التعداد، لشرح عملية تعداد موظفى الحكومة ضمن المشروع القومى لتحديث الملفات الوظيفية.

واقتربت المرحلة الأولى من تعداد موظفى الحكومة من الانتهاء حيث استهدفت المرحلة الأولى موظفى الوزارات والجهات التابعة، وتستهدف المرحلة الثانية التى تنطلق خلال يناير القادم تعداد الموظفين خارج القاهرة.

وتستهدف عملية تحديث الملفات الوظيفية معرفة تعداد الموظفين فى الجهاز الإدارى والخبرات المتراكمة لدى الوحدات الحكومية، لتمكين الدولة من حسن استغلالهم لتقديم اعلى جودة للخدمة المقدمة للمواطن.