شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النحاس بنحو الواحد بالمائة مع ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العقود الآجلة للنحاس بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني الذي يمثل 40% من الطلب العالمي على النحاس ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم آذار/مارس المقبل 0.72% لتتداول حالياً عند 273.95$ للرطل مقارنة مع الافتتاحية عند 275.95$ للرطل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 96.82 موضحاً ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 44.7$ مليار مقابل 234 مليار يوان أي ما يعادل 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 227 مليار يوان أي ما يعادل 36.2$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

ونود الإشارة لكون تنامي القلق حيال آفاق النمو وبالأخص في ظلال الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديين في العالم وسط توالي التوترات القائمة وأخرها استدعاء الخارجية الصينية للسفير الأمريكي تيري برانستاد احتجاجاً على اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في كندا والتي من الممكن تسليمها لأمريكا التي تتهمها بخرق عقوباتها الاقتصادية على طهران، يلقي بظلاله على أسعار النحاس الذي يستخدم في العديد من الصناعات من بينها التكنولوجية والاتصالات.