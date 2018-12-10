شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:21 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1368 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1379 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1360، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1443.

هذا وقد تابعنا عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 17.3 مليار يورو مقابل 17.7 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 17.2 مليار يورو، وذلك مع ارتفاع القراءة المعدلة موسمياً للواردات بصورة فاقت ارتفاع القراءة المعدلة موسمياً للصادرات خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 0.4%، وصولا للكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين للمنطقة ككل والتي أظهرت تراجعاً 0.3 مقابل ارتفاع 8.8 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 8.4.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة أيضا يوم الجمعة الماضية تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.