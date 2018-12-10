الان تتابع وزير الطاقة الإماراتي : هناك اتفاق على خفض إمدادات أوبك و خروج قطر غير مؤثر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن انسحاب قطر من “أوبك”، غير مفهوم لنا”، مؤكداً أن خروجها من المنظمة لن يؤثر على استمرار الإنتاج.

وأضاف المزروعي إن اتفاقا لخفض إمدادات أوبك ومنتجين مستقلين سيجري توقيعه خلال 3 أشهر في المملكة العربية السعودية.

وتابع: “سننتظر ونرى لنتخذ قراراً بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد 6 أشهر”.

وكشف أن بلاده ستخفض إمدادات النفط 2.5% في يناير مقارنة مع مستوى أكتوبر.

وفيما نوه أن “أوبك” قد اتخذت القرار الصحيح في اجتماع فيينا، قال: “2018 عام توازن لسوق النفط”.

من جهة أخرى، شدد المزروعي على أن المحادثات بين أميركا والصين مهمة لسوق النفط.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وبعض المنتجين من أصحاب الثقل في القطاع من خارج المنظمة، وبينهم #روسيا ، يوم الجمعة إنهم سيخفضون المعروض النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

ووافقت أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بقيادة السعودية بشكل رئيسي، بينما سيخفض المنتجون غير الأعضاء إمداداتهم بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وستتحمل روسيا الجزء الأكبر من هذا الخفض من خارج المنظمة.