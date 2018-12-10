شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تراجعات بتفوق 1% في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مثقلة بخسائر أسهم القطاع المالي والرعاية الصحية بالإضافة لانخفاض أسهم شركة أبل التي تثقل بدورها على أسهم قطاع في التكنولوجيا اليوم الاثنين في وول ستريت في ظلال تنامي القلق حيال وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتوترات القائمة بين واشنطون وبكين بالإضافة إلى عدم اليقين حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة أيضا يوم الجمعة الماضية تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري بيانات النمو لليابان والتي أظهر أسوء انكماش لثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ أربعة أعوام، وجاء ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات التجارة والتضخم الصينية والتي أوضحت تباطؤ نمو الطلب المحلي والعالم على السلع والخدمات خلال تشرين الأول/أكتوبر مع تباطؤ نمو الواردات بشكل موسع وتباطؤ نمو الصادرات، بينما أوضحت بيانات التضخم تباطؤ وتيرة النمو أيضا خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، نود الإشارة لكون الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي ستدخل في هدنه تجميد تصعيد الحمائية التجارية مع مطلع العام المقبل، لا تزال تثقل على شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفعهم إلى توجيه السيولة إلى الملاذات الآمنة لحين أشعار أخر وبالأخص مع التشكك في جدوى تلك الهدنة وسط توالي التوترات القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

هذا وقد استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي في الصين احتجاجاً على اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في كندا والتي من الممكن تسليمها لأمريكا التي تتهمها بخرق عقوباتها الاقتصادية على طهران، وفي سياق أخر، تراجعت أسهم أبل بنحو 2% عقب أعلن شركة كوالكوم أنها حصلت على أمر أولى من محكمة صينية بحظر استيراد بيع العديد من موديلات منتج أبل الشهير "أي-فون" في الصين بسبب انتهاكات براءات الاختراعات.

وفي تمام الساعة 03:55 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 1.31% ليخسر 34.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,598.68 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 1.37% بعد أن فقد 333.24 نقطة ليصل إلى المستوى 24,055.71 نقطة.

من جهة أخرى انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.56% بعد أن تراجع بمقدار 39.12 نقطة ليصل إلى المستوى 6,930.13 نقطة.