شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك"تتفق مع بلاستيك إنرجي البريطانية على إنشاء مصنع بهولندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مذكرة تفاهم مع شركة بلاستيك إنرجي البريطانية. وبموجب الاتفاق ستقوم الشركتين على تأسيس مصنع في هولندا لإنتاج مادة تاكويل والتي سيتم تصنيعها من إعادة تدوير النفايات البلاستيكة منخفضة الجودة، بحسب صحيفة المدينة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمصنع الجديد بحلول عام 2021. وتهدف مذكرة التفاهم تزويد "سابك" بالمواد الأولية ولدعم عملياتها للبتروكيماويات. ووقعت "سابك" منذ أيام اتفاقية تمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول. يذكر أن سابك حققت صافي أرباح بلغ 18.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 14.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

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